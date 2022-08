E16 fortsatt stengt

E16 er fortsatt stengt ved Gaupåsvatnet i Ytre Arna etter at stein falt ned i veibanen i går. Det blir gjort en ny vurdering på når veien kan åpnes igjen for trafikk klokken 12. Personbiler blir omdirigert via Gaupåsvegen, mens tyngre kjøretøy må benytte seg av Hardangervegen.