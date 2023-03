E134 Røldal – Seljestad har høg prioritet i nytt forslag

I Statens vegvesen sitt nye forslag til nasjonal transportplan (NTP) har E134 Røldal-Seljestad høg prioritert. I forslaget blir strekninga trekt fram som eit av dei prosjekta som kan realiserast eller startast opp i løpet av dei næraste seks åra.

Når det gjeld samfunnstryggleiken meiner Vegvesenet at utbygginga av strekninga vil ha stor verdi for koplinga Røldal – Odda, og kan vera viktig for akuttberedskapen ved Odda sjukehus.