E134 over Haukelifjell er stengt på grunn av uværet, melder Vegtrafikksentralen Vest. Det er også stengt over Hardangervidda, Vikafjellet, Hol-Aurland og på Tyin-Årdal. På fylkesveg 52 over Hemsedalsfjellet går trafikken i kolonne.