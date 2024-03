E134 i Etne og Vindafjord får 2,4 milliardar i NTP: – Euforisk augeblikk, seier ordførar

Fredag 22. mars blir det lagt fram ny Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2025-2036.

I NTP blir det sett av 2,4 milliardar kroner til prosjektet E134 Bakka-Mo i Etne kommune, stadfestar Tom Kalsås, statssekretær i Samferdselsdepartementet til NRK.

Dette trass i at Statens vegvesen i fjor foreslo å ta ny E134 ut av prosjekta som skal byggjast i perioden 2025-2036. Regjeringa har no likevel valt å prioritere prosjektet som ein del av Statens vegvesen si nye portefølje.

Ordførar i Etne, Mette Bergsvåg Ekrheim (Sp) seier det var eit euforisk augeblikk å få denne nyheita:

– Eg felte nokre tårer. Dette er det mange som har jobba hardt for i mange år. Endeleg fekk vi utteljing for arbeidet.

E134 bind kommunane Vindafjord i Rogaland og Etne i Vestland saman, og er sterkt trafikkert. Tal frå Statens vegvesen frå i fjor viste at over 4000 bilar og trailerar brukte vegen mellom dei to kommunane kvar dag. Prosjektet er ein del av E134 mellom Haugesund og Drammen.