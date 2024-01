E134 Haukelifjell stengt

På E134 over Haukelifjell har vinden blitt så sterk at vegen no er stengt.

– No er det full storm, og eg ser vindmålaren der borte står på 25 meter i sekundet, sa vaktleiar ved brøytestasjonen, Olav Stana til NRK tidlegare i kveld. Då hadde dei like før fått over 40 bilar i ei kolonne.

Ein familie frå Bergen opplyste til NRK at dei venta i seks timar i kø før dei kom med i ei kolonne over fjellet.