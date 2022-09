Dyrt å dele IKT-tenestene i Kinn

Dersom Kinn kommune blir løyst opp vil prislappen for å dele opp dei digitale løysingane bli høg, skriv Fjordenes Tidende. – Om ein legg 2022-budsjettet til IKT Nordfjord på 44 millionar kroner til grunn, vil dei samla årlege kostnadane for dei to kommunane auke med 1,5 millionar årleg står det i kostnadsvurderinga til IKT Nordfjord. Ved ei deling vil etableringskostnadar komme i tillegg.