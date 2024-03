Dyrevernsalliansen om oppdrettsdøden: Katastrofalt høge tal

Stiftinga Dyrevernalliansen er svært uroa over dei høge dødstala blant oppdrettsfisk.

Over 70 prosent av sjølvdød fisk, dør av infeksjonar og skadar. Det kjem fram i den årlege fiskehelserapporten til Veterinærinstituttet.

– Det er heilt katastrofalt høgt, og ville aldri vore akseptert i nokon andre samanhengar i norsk husdyrhald, seier fagrådgjevar Susanne Lybæk i Dyrevernalliansen.

Ho krev at politikarane no tar grep for helsa til fisken.

– Det er nødvendig at det blir sett krav til velferd, slik at oppdrettarane ikkje har meir fisk enn dei klarar å ta vare på, seier Lybæk.