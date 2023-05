Det blei ei dramatisk natt for dei åtte i familien Mohamad Ali i Dragsvik i Sogndal kommune natt til tysdag. Dei kom frå Syria til Balestrand i 2016.

Ingen i familien på åtte blei skadd, men er prega etter at dei mista fleire hundre dyr, både høner, kyllingar, duer, vaktlar og kaninar, i brannen.

Dyra var fordelte på ei løe og uthuset. Dei var hovudsakleg til eigen matproduksjon.

– Vi høyrde lyden av dei og at dei sa «kom og hjelp oss», men vi klarte ikkje å hjelpe dei. Det var veldig trist og vondt, fortel dottera Hind Jehad Mohamad Ali.

Berre rundt 10 høner berga seg frå flammane som slukte både løa og uthuset.

Denne høna overlevde brannen. Foto: Sondre Dalaker / NRK

16-åringen fortel at faren var i garasjen for å fikse på bilen og mora på kjøkkenet då brannen blei oppdaga.

– Eg og søskena mine sov. Plutseleg høyrde faren min at hønene skreik og at han såg det brann. Han kom raskt inn i huset, og mor mi ringde brannvesenet.

Ho seier det går bra med ho sjølv, foreldra og dei sju søskena i alderen 8–23 år.

– Ingen av oss blei skadde, men vi er lei oss for dyra. Og vi er glade for at huset vi bur i ikkje brann ned.

Var overtent

Det var like før midnatt at brannvesenet fekk melding om ein større brann på Lunde i Sogndal kommune.

Staden det brann ligg mellom Balestrand og Dragsvik ferjekai.

– Då brannmannskapa kom fram var løa overtent, fortel operasjonsleiar i politiet, Stine Mjelde.

Ho fortel at brannen spreidde seg til eit murhus der det var både kaninar og fuglar.

– Mange av desse brann inne, seier Mjelde.

Hind Jehad Mohamad Ali (til venstre) med far Jehad Mohamad, søster Hazar (13) og mor Hanaa. Foto: Sondre Dalaker / NRK

Trudde det var fyrverkeri

Oddrun Wathne er næraste nabo. Ho høyrde smell og kikka ut soveromsglaset.

– Eg trudde det var rakettar, men såg løa stod i full fyr. Eg ringde 110, men dei hadde nettopp fått melding om at bustadhuset brann. Eg avkrefta det, men dei lurte på om eg kunne ta vare på dei som bur der.

Ho fortel at dei som var i huset var prega.

– Dei var hos meg til nokre vener kom og henta dei, seier ho.

Også nabo Kjell Rune Sværen høyrde smell og såg røyken.

– Eg fekk på meg kleda og kom meg ut for å ringe etter hjelp.

Kjell Rune Sværen og Oddrun Wathne er naboar til huset der det brann. Foto: Sondre Dalaker / NRK

Vindretninga berga huset

Mannskap frå både Balestrand, Leikanger og Sogndal rykka ut til brannen.

– Løa var overtent, og brannen hadde spreidd seg til ein murbygning, der takkonstruksjonen tok fyr. Bygget blei øydelagd av røyk, flammar og vatn, seier Elmer Sjøvoll som er overordna vakt i Sogn brann og redning.

Brannvesenet fekk etter kvart kontroll på brannen og hindra at han spreidde seg.

– På grunn av vindretninga var det ikkje spreiingsfare til bustadhuset, seier han.

Brannmannskapet avslutta på staden i 6-tida i dag tidleg. No etterforskar politiet saka vidare.

Slik ser det ut dagen etter. Foto: Kjell Rune Sværen

Eigedomen var tidlegare prestegard i Balestrand. No er det Sogndal kommune som eig den.

– Vi tek kontakt med familien og følgjer vidare opp med dei rutinane vi har, seier Sogndal-ordførar Arnstein.

Ferjesambandet Dragsvik-Hella-Vangsnes var innstilt ein periode etter midnatt, men gjekk tysdag morgon som normalt.