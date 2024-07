SE SAKEN: Kan du se for deg gruvedrift midt i en by? Ja, på en måte er dette konsekvensen av et ønske fra partiet Rødt i Bergen, men ikke en tradisjonell gruvedrift. Verdiene finnes i de fleste hjem og gamle bygg, nå handler det om å utnytte ressurser som allerede er gravd opp. Du trenger javascript for å se video.