Drosjepassasjer nekta å betale

Ein trøblete og truande drosjepassasjer gjorde at væpna politi rykte ut i Bergen i 02-tida i natt. Det var drosjesjåføren som varsla om kunden som nekta å betale for seg. Passasjeren skal ha retta grove truslar, noko som gjorde at politiet væpna seg. Kunden var borte då patruljen kom fram, men politiet har seinare kome i kontakt med vedkomande.