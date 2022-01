Dropper krav om PCR-test: – Håper det reduserer køene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg har ventet litt over en time. Jeg har en i bilen som har testet positivt på hjemmetest, og er glad jeg kom tidlig, sier Marte Fjeldstad.

Hun står i testkø på Spelhaugen i Bergen mandag morgen, og er langt fra alene om å vente lenge på en koronatest.

Mandag var køen på Spelhaugen teststasjon flere hundre meter lang, og politiet måtte tilkalles for å dirigere trafikken.

– Noen har kjørt ti ganger frem og tilbake her. Folk er ikke fornøyde, sier vekter på stedet, Remi Krognes.

– Vi jobber så bra og raskt vi kan, sier helsearbeider Juhlanda Hellesøy.

KOM TIDLIG: – Jeg er glad vi kom hit tidlig, og at vi har hele dagen, sier Marte Fjeldstad. Foto: Tony Ågotnes

Endrer testkravene

Teststasjonen i Bergen er ikke den eneste med lange køer.

Smittetrykket i Norge øker og både teststasjoner og labratorier har meldt om høy belastning de siste ukene.

Nå melder Helsedirektoratet endring i testrutinene over hele landet.

Disse to gruppene trenger ikke lenger å bekrefte en positiv selvtest med en PCR-test:

Personer som har fått tredje vaksinedose (oppfriskningsdose).

Personer som har mottatt to doser koronavaksine og deretter gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 månedene.

Totalt gjelder det over 2,5 millioner nordmenn, opplyser Helsedirektoratet.

– Vi håper at køene vil bli redusert fremover når vi endrer i testkravene, skriver smittevernoverlege Marit Voltersvik i Bergen, på kommunen sine nettsider.

JOBBER SÅ RASKT DE KAN: Helsearbeider ved teststasjonen på Spelhaugen, Juhlanda Hellesøy, sier de jobber så bra og raskt de kan for å ta unna de lange testkøene. Foto: Tony Ågotnes

Kan registrere hjemmetesten

Får du positiv svar på en hjemmetest trenger du ikke lenger ta turen til testsenteret for en PCR-test. Men selvtesten kan registeres i kommunens digitale smittesporingssystem.

Noen kommuner har allerede ett registeringssystem oppe og går. Andre, som Bergen og Oslo, er igang med å få etablert ett system - og det fort.

De nye testrutinene blir nemlig innført allerede i dag, ifølge Helsedirektoratet.

For at kommuner og helsemyndigheter fortsatt skal kunne overvåke smittesituasjonen, er det viktig at flest mulig registrerer positivt testresultat, skriver Helsedirektoratet på egne nettsider.

MANGE SKAL TESTE SEG: Det er svært mange som ønsker å ta en PCR-test i Bergen for tiden. Det fører til lange køer ved teststasjonene. Foto: Tony Ågotnes

Tall på innlagte viktigere enn smittetall

Endringen i testregimet vil føre til at positive selvtester bare blir registert kommunalt, og ikke i det nasjonale smittevernregisteret MSIS.

– Det betyr at vi får betydelig færre tilfeller innmeldt til MSIS enn tidligere, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Ifølge Vold er det sykehusinnleggelser som nå er de viktigste indikatorene for epidemiens utvikling.

– I fasen vi er nå er det viktigere å ta ned belastningen for kommunene, enn å sikre innmelding av alle tilfeller i MSIS, sier Vold.

FØLGER MED: Avdelingsdirektør Line Vold i FHI sier de vil følge med på kommunens smitteregistering. Foto: Bård Nafstad / NRK