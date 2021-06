Dronninga om cruiseutslepp i fjordane: – Du går faktisk i eksos

– Eg har gått til Skageflå og opplevd Geiranger når det har lege eit lokk ... du går faktisk i eksos, altså, sa dronning Sonja då ho og kong Harald møtte representantar for næringslivet og turistbransjen i Flåm tysdag.

Slik plasserte hos eg sjølv i debatten om å gjere norske verdsarvfjordar utsleppsfrie innan 2026, slik Stortinget har vedteke.

Dronninga tok sjølv initiativ til å diskutere temaet då møtet nærma seg slutten.

Møtet skjedde inst i Aurlandsfjorden i Vestland der kongeparet er på rundreise.

I Flåm, som i årevis har satsa stort på cruisetrafikk, byr regelendringa på utfordringar.

– Diskusjonane har vore nokså høglydte i kommunen, sa Aurland-ordførar Trygve Skjerdal (Sp).

Rapport foreslår endringar i Bergen

– Vi ønskjer at cruiseturismen i Bergen skal bli betre. For dei som bur her og for dei som kjem på besøk, seier reiselivsdirektør Anders Nyland i Visit Bergen.

Ein rapport laga av Visit Bergen og Bergen Havn foreslår at skipa som kjem til Bergen bør kome på ulike tidspunkt på døgnet, og ligge til kai i lengre tid.

– Rapporten er eit viktig bakgrunnsdokument. Målet er å stimulere til ein berekraftig cruiseturisme, seier finansbyråd Erlend Horn (V).

Mindre overfylte gater, mindre klimautslepp og turistar som legg at meir pengar er målet.

– Det viktigaste er å spreie trafikken betre, og unngå at alle kjem om morgonen og bruker byen om føremiddagstimane, seier hamnedirektør Jonny Breivik i Bergen Havn.

Sverige opna hamnene for cruiseskip i førre veke. I Noreg er dei foreløpig stengt.

I eit møte i bedriftskanalen i Høyre har statsminister Erna Solberg signalisert at 1. august kan vere ein realistisk dato for cruiseåpning. Det skriv E24/BT.

Koronasertifikatet skal kunne nyttast ved større arrangement og kystcruise innanlands.

England opna for cruiseskip med lukka utflukter 31. mai.

Sverige tar imot cruiseskip utan ilandstiging frå veke 23 og med lukka utflukter frå veke 25.

Danmark opnar for mottak av cruise frå veke 23, men tillèt foreløpig ikkje ilandstiging.

CRUISESKIP TIL KAI: Koronapandemien har sett cruisetrafikken til Bergen på pause. Her frå eit anløp i 2014. Foto: Sindre Helgheim / NRK

– Viktig med avklaringar

I Flåm er saka om cruiseturisme og utsleppsfrie verdsarvfjordar i 2026 kontroversiell.

– Å få avklaringar på dette er utruleg viktig. Og det er utruleg viktig å få i løpet av denne vinteren som kjem, for det er no skipa bookar for 2026. Og dei er i villreie, sa driftssjef Sivert Bakk i Flåmsbana og Flåm utvikling AS under samtalen med kongeparet.

Han påpeika at vedtaket skaper uvisse i bygda.

– Flåmsbana står jo med dei gamle vognene og skal investere 800 millionar kroner i nye vogner dei neste fire åra. Og med den uvissa blir det vanskelegare å fornye seg, sa han.

Hans Majestet Kongen kom også eit forslag under diskusjonen:

– Løysinga må jo vere at det er nok land, eller nok stader som forlanger denne løysinga. Sånn at vi ikkje blir åleine om å ta denne belastninga, sa han.