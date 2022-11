Dronetiltalt russer fikk fly drone videre av lokalt politi

Mannen i 30-årene ble pågrepet i Ullensvang i Vestland i oktober. Han er tiltalt for å ulovlig ha fløyet drone flere steder på Vestlandet.

Rettssaken mot mannen gikk denne uka i Hordaland tingrett.

Dette er den første av fire lignende saker som føres for norske domstoler denne høsten. PST har all ansvar for etterforskning av hendelser med droner.

På grunn av sanksjonslovene er det ulovlig for russere å fly luftfartøy i Norge. Det gjelder også droner.

Påtalemyndigheten vil straffe ham med 120 dager ubetinget fengsel.

Én uke før pågripelsen 13. oktober ble mannen for første gang stanset av norsk politi, men han fikk raskt kjøre videre.

Dette er dronen som den nå dronetiltalte russeren tok bilder og video med i Norge. Dronebilde tatt ovenfor Preikestolen i Rogaland. Landskapsbilde tatt fra dronen til russeren. Oversiktsbilde tatt fra luften.

Dette var i Agder. En innringer hadde reagert på at han fløy drone i Bykle.

– Jeg reagerte på at han fløy oppover dalen. Det er ikke så langt inn til kraftstasjon, som er viktig for strømforsyningen for 50 prosent av resten av landet og Oslo, sa innringeren i retten i tirsdag.

Innringeren refererer til Holen kraftverk.

Ble dimittert på stedet

Politibetjenten som kjørte ut til mannen, fortalte i retten at han fikk se videoene til russeren. Han viste frem videoer av naturlandskap, og politibetjenten i Agder kunne ikke se at kraftstasjoner var filmet.

– Det var et lite utvalg. Men det var flere filer jeg ikke så. Han var samarbeidsvillig, så jeg kan ikke huske hvem som tok initiativ til å se videoene, sa politibetjenten i retten.

Russeren stilte i turklær i retten. Han sier han eier et reisebyrå i St. Petersburg. Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

Dette forklarte tiltalte Maxim på rettens første dag:

Politibetjenten forteller at han tok kontakt med lokalt PST i Agder og forklarte situasjonen. Operasjonssentralen er også involvert.

– Etter 15–20 min så fikk han beskjed om at han ble dimittert på stedet, sa politibetjenten.

Politibetjenten sier den russiske mannen ikke skal ha fått beskjed om at det var ulovlig for russere å fly drone, men hevder han ba russeren vise aktsomhet på grunn av den politiske situasjonen.

Tiltalte la ut dette bildet på Instagram fra Kjeragbolten ved Lysefjorden. Foto: Skjermdump fra Instagram

Aktor og statsadvokat Marit Formo mener ikke at møtet med politiet i Agder ga russeren grønt lys til å fly drone:

– Påtalemyndigheten kan ikke se at det får betydning for tiltaltes aktsomhet. Det var ikke et ledd i tiltales undersøkelser. Han hadde gjort sine egne undersøkelser på nett, og hadde på tidspunktet allerede flydd med drone i Norge. Samtalen hadde ikke innvirkning på valget om fly drone, sa Formo i retten.

– Burde satt seg inn i regelverket

I etterforskningen av saken har PST ikke funnet videomaterialer eller bilder som viser kritisk infrastruktur.

Statsadvokat Marit Formo ved Det nasjonale statsadvokatembetet. Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

Påtalemyndigheten har derfor lagt til grunn at tiltalte har vært en turist i Norge.

Påtalemyndigheten mener likevel at russeren har brutt sanksjonslovene og ber om fengselsstraff for mannen.

– Det er et generelt krav at gjerningspersonen selv plikter å gjøre seg kjent med plikter og regler på særområder. Tiltalte har ansvar for å sette seg inn i reglene om å fly drone som russer i Norge, sa aktor i retten.

Hun trekker frem den politiske situasjonen i Europa som følge av krigen.

Mannen stilte i T-skjorte med skriften «Preikestolen». Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

Hun mener droneflygingen har skapt usikkerhet for norske myndigheter og personer.

Russeren har fortalt i retten at han googlet «bruk av drone Norge», og at han ikke husker å ha undersøkt regler konkret knyttet til russere i Norge.

– Det burde han gjort, sa Formo.

Mener har må frifinnes

Russeren nekter straffskyld

Forsvarer Einar Råen mener mannen bør frifinnes. Dersom retten finner at mannen har gjort noe straffbart, mener forsvareren at han maksimalt må bøtelegges.

Han sier blant annet at tiltalte umulig kan ha visst om regelverket når politiet selv ikke tok hensyn til det i Agder, og mener flygingen er en formalovertredelse.