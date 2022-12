Dronedømte Maxim er løslatt

Den russiske mannen Maxim som ble dømt for ulovlig dronflyging i Norge, er løslatt. Det får NRK opplyst av statsadvokat Marit Formo. Dette skjer to dager etter at dommen ble rettskraftig. I Hordaland tingrett ble han dømt til 90 dagers fengsel for å ha flydd drone syv steder på Vestlandet. Han var den første av flere russere som ble tiltalt for droneflyving, men den eneste som ble dømt.