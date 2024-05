Dronealarm ved Bergen lufthavn

To amerikanske turister fikk en advarsel fra politiet onsdag etter å ha fløyet en drone innenfor forbudssonen ved Bergen lufthavn Flesland. De to befant seg ved Skogsvåg i Øygarden og skal ikke ha vært klar over forbudet, skriver BA.

Sonen gjelder fem kilometer fra rullebanen i alle retninger. Det er dessuten forbudt å fly drone høyere enn 120 meter fra bakken. Amerikanernes drone skal ha vært oppe i 240 meters høyde.