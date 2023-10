Dristige sjåførar gjer at fleire ønskjer faste kontrollar på fjellet

– Det er livsfarleg å køyre over fjellovergangar med sommardekk, seier Rolf Olav Tenden.

Stryningen har vore lastebileigar i over 50 år og har køyrd over alle fjellovergangane i Sør-Noreg.

69-åringen meiner det må faste kontrollar til for å stoppe dei som forsøker seg over på sommardekk.

– Ein bør auke mengda med kontrollar på begge sider av fjellet, spesielt ved snøfall, seier veteranen.

Rolf Olav Tenden meiner fleire dekkontrollar ville ha gjort trafikken over fjellet tryggare. Foto: Solveig Svarstad / NRK

Fekk beskjed om å snu

Førre helg blei fleire bilistar med sommardekk stoppa på veg over E134 Haukelifjell.

Same helg måtte fleire personbilar med sommardekk snu på veg over Utvikfjellet mellom Stryn og Gloppen.

Fleire måtte snu på Haukelifjell då dei vart stoppa i dekkontroll. Foto: Åsmund Sirevåg

Noregs lastebileigarforbund og Trygg Trafikk er samde om at faste kontrollar ville vore eit godt tiltak.

– Vi er positive til at det gjennomførast kontroller slik at vi får stoppa dei som ikkje har skodd seg til å køyre over fjellet, seier pressesjef i Trygg Trafikk Christoffer Solstad Steen.

Denne veka vart også Strynefjellet stengt i eit par timar etter at fleire vogntog fekk problem.

– Faste dekkontrollar vil også føre til mindre fastkøyringar for vogntog og at dei har med rett tal på kjettingar, seier Jan Ove Halsøy, som er regionsjef for Noregs lastebileigarforbund.

Strynefjellet vart måndag stengt etter at vogntog køyrde seg fast på fjellovergangen. Foto: Statens vegvesen

Vegvesenet: Ikkje fleire kontrollar

Men transportnæringa blir ikkje bønnhøyrde. Statens vegvesen kjem ikkje til å auke innsatsen mot dårleg skodde sjåførar.

Det fortel Kjetil Wigdel, avdelingsdirektør for utekontroll i Statens vegvesen.

Han seier ønsket om fleire kontrollar kjem kvar vinter.

– Eg forstår det godt, men vi har avgrensa med ressursar, seier Wigdel.

Kjetil Wigdel i Statens vegvesen seier det ikkje blir fleire kontrollar. Foto: Torstein Paulsen / Statens vegvesen

Statens vegvesen har stort fokus på dette allereie, fortel han. Kvar vinter har dei mange kontrollar av dekk og kjettingar.

Og sjølv om det alltid blir stoppa køyretøy med sommardekk i kontrollane, så er dei aller fleste godt skodde, legg Wigdel til.

Avdelingsdirektøren meiner feil dekk ikkje er den største utfordringa på vinterføre, men ferdigheitene til sjåførane.

– Eg minner også om at det er trafikantane sitt eige ansvar å sjå til at dei er rett skodde til kvar tid.

200.000 blir overraska

Som vanleg landa dei første snøfnugga på fjellet i oktober.

Men også for dei mest erfarne kan kong vinter kome snikande på.

– Denne vinteren kom som julekvelden på kjerringa for dei fleste, også for oss, seier Rolf Olav Tenden som er medeigar i Thor Tenden Transport.

Ifølge tal frå Gjensidige blir 200.000 personar overraska over snø og glatte vegar før dei får skifta til vinterdekk.

Kvar femte av desse fortel at dei har hamna i ein farleg situasjon eller ulukke på glatta.

– Det viser at altfor mange dessverre er for seint ute med å skifte, seier kommunikasjonssjef i Gjensidige Bjarne Aani Rysstad.

Dette danske paret køyrde av vegen på sommardekk i oktober. Foto: Tipser

Kan koste deg dyrt

I ei fersk undersøking Respons Analyse har gjort for Fremtind, oppgir kvar tredje bileigar at tronge økonomiske tider påverkar dekk-kjøpet.

Fleirtalet vurderar rimelegare dekk, og mange vurderer å utsette kjøpet.

Er bilen feil skodd når uhellet er ute, så kan det koste dyrt.

– Er det ein samanheng mellom dekkutrusting og ulukka vil du få ein avkorting på forsikringa, seier Rysstad, og legg til:

– Vi forsøker å vere strenge på dette fordi det er veldig alvorleg og vi ønskjer at ingen skal bli skada.