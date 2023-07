Drapssiktede i Bergen framstilles for varetektsfengsling torsdag

Mannen som er siktet for drapet på en kvinne på et asylmottak i Bergen tirsdag blir fremstilt for varetektsfengsling torsdag.

Det skriver politiet i en pressemelding.

Den aserbadsjanske mannen har et barn med den nå avdøde kvinnen. Hun var ukrainsk flyktning og bodde på Magic Hotel i Solheimsviken i Bergen. Hotellet blir brukt som asylmottak.

Politiet har startet arbeidet med å finne ut om mannen er strafferettslig tilregnelig. Mannen nekter straffskyld.

Politiet fortsetter i dag arbeidet med vitneavhør, rundspørring og sikring og gjennomgang av digitale spor.

Kvinnen skal obduseres torsdag.