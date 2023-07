Drapssikta mann nektar straffskuld

Mannen som er sikta for å ha drepe ei ukrainsk kvinne på eit hotell i Bergen, nektar straffskuld, skriv BT. – Han har site i avhøyr, og forklarer at han ikkje har gjort det han er sikta for, seier forsvararen hans, Anette Askevold til avisa. Mannen i slutten av 30-åra er frå Aserbajdsjan, og har eit barn saman med den drepne kvinna. Mannen blir vurdert framstilt for varetektsfengsling onsdag.