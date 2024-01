Drapssikta mann i Bergen varetektsfengsla i fire veker

Mannen i 30-åra som er sikta for å ha drepe ein jamaldra mann på Melkeplassen i Bergen, er varetektsfengsla i fire veker med brev- og besøksforbod.

Det stadfestar forsvararen hans, Jørgen Riple, til NRK. Den sikta ba om å bli lauslaten i retten torsdag.

To av vekene vil vere i isolasjon, slik påtalemakta har bede om.

– Dette er veldig tidleg i etterforskinga av ei veldig alvorleg sak, seier påtaleansvarleg Inger-Lise Høyland.

– Vi meiner at det er fare for at den sikta vil forspille bevis dersom han blir lauslaten.

Riple seier det har blitt bekrefta at den sikta og den fornærma budde saman, men at dei ikkje hadde nokon annan relasjon etter det han kjenner til.