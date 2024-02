Drapssaka i Bergen: Politiet er ikkje kjend med familien frå før

Mannen i 30-åra som er sikta for drap på kona si i Bergen søndag er ikkje kjent for politiet frå før. Dei er heller ikkje kjend med at det skal ha vore tidlegare konfliktar i familien, seier seier påtaleansvarleg i saka, Sven Arne Dahl-Michelsen.

To personar vart funnen livlause i eit hus i Bergen søndag kveld. Den skadde kvinna døyde på veg til sjukehuset, medan den skadde mannen får behandling. Han er sikta for drap. Dei to var gifte og hadde tre barn saman.