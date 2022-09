Drapsdømt bytar forsvarar

Den 48 år gamle mannen, som av Haugaland og Sunnhordland tingrett vart dømt til fengsel i 15,5 år for drapet på Renate Strand Normann, har no byta forsvarar. Mannen var tidlegare forsvart av advokat Jørgen Riple, men no har advokat John Christian Elden overteke. 48-åringen har heile tida hevda han handla i naudverje, og har anka tingrettsdommen til Gulating lagmannsrett.