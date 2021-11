Natt til lørdag 26. september 2020, blir Sofie Vo Nguyen (20) drept i en leilighet i Eidsvåg i Bergen.

Vennen som hun delte leilighet med, en mann på 20 år, ble funnet bevisstløs i et annet soverom.

Nå står han tiltalt for å ha drept henne.

I rettssalen har man de siste dagene fått vite hvordan forholdet mellom de to var - og hvordan det kan ha ført til at han ville drepe henne.

Da Sofie kom inn på Norges Handelshøyskole (NHH) i fjor høst, flytter barndomsvennene sammen i en leilighet i Eidsvåg i Bergen.

Ville bare følge etter henne

Selv forteller den nå drapstiltalte vennen at han ikke hadde en klar studieplan, men at han bare ville følge etter henne.

At han ville ha flyttet etter, uansett hvor hun hadde havnet i Norge.

– Jeg var hodestups forelsket i henne. De første månedene var himmelsk. Vi var sammen nesten hver dag.

I Hordaland tingrett forteller 20-åringen at han bruke opp studielånet sitt på seg selv og henne. Han kjøpte dyr mat og fine ting for at de skulle nyte livet sammen.

– Ville ikke vite svaret

Ifølge tiltalte hadde han og Sofie et hemmelig forhold.

Han hadde følelser for henne, men det fortalte han aldri til henne eller noen andre. Grunnen: Han ikke ville taklet en eventuell avvisning.

– Det var et håp. Jeg ville ikke vite svaret, sa han.

Han forklarer at han denne høsten får mindre og mindre oppmerksomhet fra henne.

Det ender med en krangel, der han slår henne i ansiktet. I etterkant av dette trekker hun seg tilbake, og ifølge tiltalte «forsvinner forholdet.»

Det er da han begynner å chatte om døden og mørke ting på nettet.

ERKJENNER: Den drapstiltalte 20-åringen erkjenner drapet, men ikke likskjending. Her er Aktor Silje Alsaker Solheim og tiltaltes forsvarer Erik Johan Mjelde under første dag i retten. Foto: Marit Hommedal / NTB

«Tullet» om å drepe

Aktor Silje Alsaker Solheim har brukt mye tid på å gå gjennom meldinger som ble sendt fra tiltalte i forkant av drapet.

På PC-en og mobilen hans er det funnet ulike chatlogger, hvor han har indikerer at Sofie snart skal dø. I tiden før drapet har han også skrevet til Sofies bror:

«Bryr du deg om søstera di dør?»

Selv forklarer 20-åringen at han har mørk humor.

– I det spillsamfunnet jeg tilhører, så er det vanlig å tulle med døden. Jeg kan si noe annet enn at dette er min humor, min greie.

Samme dag som Sofie blir drept, sender han også bilder av at hun tilsynelatende ligger livløs på gulvet, til broren hennes. Selv kaller han det en «prank» de var sammen om.

MØRK HUMOR: Aktor Silje Alsaker Solheim mye tid på å gå gjennom meldinger som ble sendt fra tiltalte i forkant av drapet. Selv sier tiltalte at han har mørk humor. Foto: Marit Hommedal

Broren:– Bare gjør det

Sofies bror forklarer at han ofte fikk merkelige meldinger og rare spørsmål fra tiltalte.

Da broren spilte skytespill med kameratene, kunne tiltalte dukke opp i deres chatterom, uten at han selv deltok i spillet.

Han spurte «nesten alle han snakket med om de var jomfru».

– Han er ikke inni denne verden her. Han prøver å komme inn, prøver å bli en del av det, sa broren.

Samme dag som Sofie blir drept, spør tiltalte broren: «Hvordan hadde du følt deg, hvis Sofie ble drept». Broren forklarer at han ikke tok meldingene han fikk fra 20-åringen, seriøst.

– Bare gjør det, svarte han.

Så på tiltalte som en lillebror

Broren avviser samtidig at søsteren og tiltalte hadde et forhold, men sier at tiltalte var klengete og ofte tok på henne.

– De var venner. Hun så ikke på han som en mann en gang, sier han.

Da søsteren hennes skulle forklare seg, måtte tiltalte forlate rettssalen.

Hun beskriver storesøsteren som en livspartner, som hun har hatt et tett forhold til hele livet. Søsteren sier at Sofie oppfattet tiltalte som en lillebror, en hun kjente omsorg for.

Ifølge henne var tiltalte deprimert. Morens hans skal også på et tidspunkt ha takket Sofie for at hun var venn med sønnen.

– Han hadde ingen nesten. Hun ville være den vennen.

Ifølge henne var samboerskapet samtidig en midlertidig løsning. For Sofie hadde bare én uke på seg til å finne et sted å bo, fra hun fikk vite at hun skulle studiene i Bergen til studiestart.

Ble knust – og kvelte henne

I forkant av drapet får tiltalte vite at Sofie har blitt sammen med sin ekskjæreste. Samtidig forteller hun at de ikke kan bo sammen lenger.

– Det var det som knuste meg, forklarte tiltalte.

Samme dag døde Sofie av kvelning. Drapet skal ha skjedd rundt midnatt natt til lørdag 26. september 2020.

Selv hevder tiltalte at han ikke hadde planlagt å drepe venninnen, men at det var noe han fikk tanker om rett før det skjedde.

– Det skjedde i løpet av sekunder. Før jeg visste ord av det, så var hun ikke med oss lenger.

Politiet mener at den 20 år gamle vennen voldtok henne etter at hun var død. Han er derfor tiltalt for drap og likskjending.

Da rettssaken startet i Hordaland tingrett mandag, sa tiltale seg skyldig i drapet. Han nekter straffskyld for likskjending, og for sovevoldtekt.