Drapet på Magic Hotel: – Tragisk sak

Tirsdag ettermiddag ble det kjent at en kvinne ble drept på Magic hotel i Bergen. Mannen som er siktet for drapet er også far til den avdøde kvinnens barn.

Barnet de har sammen er under skolealder.

– Det er en forferdelig tragisk sak der barnet er frarøvet sin mor og nå i realiteten står uten foreldre, sier bistandsadvokat til barnet, Ellen Eikeseth Mjøs til NRK.

Utover det har hun foreløpig ingen videre kommentar til saken.

Mannen blir framstilt for varetektsfengsling torsdag. Da skal også kvinnen bli obdusert.