Mannen som ble funnet død i en leilighet i Ytre Sandviken i Bergen 21. desember, har fått status som siktet i saken, melder politiet i en pressemelding.

Politiet tror at mannen med overvekt av sannsynlighet har drept kvinnen som ble funnet blodig og livløs utenfor en bolig.

Det var onsdag forrige uke kvinnen ble funnet hardt skadet og blodig under en veranda til en leilighet i Bergen.

Mannen ble funnet skadet i en leilighet etter dette.

Begge døde kort tid etter å ha blitt hastet til sykehuset.

– Bakgrunnen for siktelsen er sporene politiet har funnet på åstedet, kombinert med skadene på den døde kvinnen og mannen, sier påtaleansvarlig i saken, Inger-Lise Høyland.

– Var i et forhold

En omfattende etterforskning ble satt i gang forrige uke, og politiet gjorde flere beslag på åstedet og i leiligheten etter hendelsen.

En rekke vitner er avhørt, men flere avhør gjenstår.

– De to var tidligere i et forhold. Men hvordan relasjonen var mellom de to i forkant av hendelsen, jobber vi med å kartlegge, sier hun.

Politiet etterforsker fortsatt hendelsen. Foto: Anette Berentsen / NRK

Politiet vil ikke utelukke at det var andre involvert i hendelsen.

– Vi gjør fortsatt undersøkelser opp mot det i form av gjennomgang av videoovervåking, kartlegging av bevegelse og kommunikasjon mellom de døde og andre, sier hun.

Den døde mannen er tidligere dømt for drapstrusler mot ekssamboeren hans, ifølge en dom NRK har sett.

Vil ikke si hva slags skader

Begge skal ha hatt stikkskader etter hendelsen, ifølge BT og BA. Men Høyland vil ikke si noe hva slags gjenstander som har blitt beslaglagt eller hva slags skader som er påført.

– Vi har oversikt over skadene, men jeg vil ikke si noe mer om de, sier hun.

På en pressekonferanse forrige uke uttalte politiet at de ikke skal ha fått meldinger om at det har vært noen konflikter mellom kvinnen og mannen i forkant av drapet.