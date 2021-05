Politiet fikk flere meldinger fra trafikanter som reagerte på kjøringen til en mannlig bilfører på E16 mellom Bergen og Voss like før klokken 13 fredag.

– Det var varierende hastighet og veldig vinglete kjøring, sier operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt.

Den første meldingen til politiet kom klokken 12.42. Da befant bilen seg på E16 i Vaksdal-området.

I nærmere to timer forsøkte politiet å stanse bilføreren ved å signalisere med blålys og sirener.

– Det etterkom ikke bilisten. På et tidspunkt kjørte bilisten mot Bergen igjen i tidvis høy hastighet.

HER BLIR HAN PÅGREPET: På bildet ser du den sivilkledde politimannen pågripe føreren av den varebilen. Bilen skal ha kjørt vinglete og med varierende hastighet på E16 mellom Bergen og Voss. Foto: privat

Øyevitne: – Jeg knapp noe jævlig

Tarjei Mørkve kjørte fra Voss like før klokken 13.30. Like før han kom til Bulken, møtte han den hvite varebilen.

– Jeg reagerte på at han vinglet og lå godt over den hvite stripen. Så tenkte jeg ikke noe mer over det før jeg kvapp noe jævlig da han passerte meg like etter Arnanipatunnelen. Da hadde han åpenbart snudd og komt tilbake, forteller Mørkve.

Dashkameraet på bilen hans fanget opp øyeblikket da en politibetjent kastet ut en spikermatte for å stoppe bilen.

Varebilen kjørte forbi hindringen og en stanset bil, før føreren kjørte gjennom rundkjøringen utenfor Arnanipatunnelen med en sivil politibil hakk i hæl.

STORE SKADER: Den hvite varebilen har store materielle skader etter møtet med lastebilen som stod i motgående kjørefelt. Foto: NRK-tipser

Kjørte på bilen

Med flere politibiler på slep tok varebilen seg gjennom rundkjøringen på Hardangervegen i retning Nesttun.

Bare sekunder senere dundret en politibil inn i den hvite varebilen. En motgåande lastebil gjorde at villmannskjøreren ble ståande fast. Han ble deretter pågrepet av politet foran sjokkerte bilister i ettermiddagsrushet.

– Det var på bakgrunn av kjøreatferden til fører, sier operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt.

Påkjørselen fant sted i Hardangervegen. Politibilen, varebilen og en lastebil som kom i mot har fått materielle skader.

– Det er ikke meldt om personskader. Føreren av bilen er til helseundersøkelse, sier Hellesund.

Det er svært uvanlig at politiet aksjonerer på denne måten. E16 ble stengt for trafikk og det ble kilometerlange køer i pinseutfarten.

– Grunnen til at vi gjør det er at vi har prøvd lemplige midler flere ganger og vi nærmet oss tettbygde strøk. Vi hadde da ikke noen annen løsning.

Politiet vil ikke gi noen detaljer om føreren av bilen, annet enn at det er snakk om en mann.

Fv587 Hardangervegen er stengt etter hendelsen. Klokken 16.10 melder politet at vegen er åpen.