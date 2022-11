Dømt til samfunnsstraff for sal av hasj

Ein mann i slutten av tenåra er dømd til ei samfunnsstraff på 90 dagar for å ha oppbevart og overlevert over 650 gram hasj. Han er også dømd for å ha seld 25 gram hasj. Tingretten meiner at mesteparten av hasjen var meint for vidaresal. Sunnfjordingen tilstod då han møtte i retten. I dommen står det også at han blir fråteken 28 gram hasj og om lag 13.000 kroner.