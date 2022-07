Dømt til over fire års fengsel for cannabisproduksjon

To menn er i Sogn og Fjordane tingrett dømt til fire års fengsel for omfattande cannabisproduksjon. Ei kvinne er dømt til fire år og seks månadas fengsel for det same. Dei tre starta ein cannabisplantasje i Høyanger hausten 2021. I løpet av snaue fem månadane planta dei 337 stiklingar med ein samla produksjonskapasitet på kring 13.45 kg tørka marihuana, står det i dommen. Kvinna har nekta straffskuld, medan dei to menna har erkjent delvis straffskuld.