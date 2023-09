Dømt til fengsel for tjuveri og ruskøyring

Ein mann er i Sogn og Fjordane tingrett dømd til fengsel i nitti dagar for fleire brotsverk. Han skal mellom anna ha køyrd i ruspåverka tilstand ved to høve, utført to tjuveri og utført fleire tilfelle av aktlaus køyring. I formildande retning viser retten til at mannen har erkjent straffskuld og samtykka til ein tilståingsdom.