Dømt til fengsel for promillekøyring

Ein mann frå Nordfjord er dømt til fengsel i 27 dagar for køyring i rusa tilstand. I tillegg får han 15.000 kroner i bot, ifølge dommen frå Sogn og Fjordane tingrett. I dommen står det at mannen køyrde med ei promille på 2,16. I tillegg hadde han konsentrasjon av THC, som er det vanlegaste verkestoffet i hasj eller marihuana. Han misser også førarkortet i minst to år og seks månader og må ta ny førarprøve for å få det igjen.