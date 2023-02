Dømt til åtte år i fengsel for voldtekter

En 40 år gammel mann er i Gulating lagmannsrett dømt til fengsel i åtte år for voldtekt av en 14 år gammel jente i Nygårdsparken i Bergen for to år siden. Straffeutmålingen er den samme, som Hordaland tingrett kom frem til, skriver BT. Dommen omfatter også en annen voldtekt av en voksen kvinne fra 2017. Mannen er dømt til å betale de to ofrene erstatninger på henholdsvis 260.000 og 270.000 kroner.