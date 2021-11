Fem personer stod tiltalt for drapene på kjæresteparet Silje Helen Kvandal (29) og Jan-Øystein Ask Hilby (42) i Bergen.

På brutalt vis ble de to drept med flere målrettede knivstikk på et hospits i Møllendalsveien nær Bergen sentrum 13. januar 2020. Paret ble funnet drept under en presenning ved en elv som munner ut i Osavatnet, i et populært turområde i Bergen.

Ifølge aktor fremstod drapene som rene henrettelser.

Fredag falt dommen mot de fem mennene. Det var BA som omtalte dommen først.

Mildere straff enn aktor ba om

– De var ruset og forsvarsløse, sa politiadvokat Inger Lise Høyland i Vest politidistrikt da hun la fram aktoratets meninger om straff.

Høyland la til at motivet for drapene skal være at paret skyldte penger.

Nå er hovedtiltalte Kjell Edvard Andreasson (58) dømt til 19 års fengsel. Det er en mildere straff enn den aktor ba om, nemlig 20 år forvaring.

I dommen kommer det frem at retten ikke finner det tvilsomt at det foreligger en høy risiko for at Andreasson skal begå nye alvorlige voldslovbrudd. Noen sentrale forhold tilsier likevel at en tidsbestemt fengselsstraff vil være tilstrekkelig.

Kjell Edvard Andreasson (58) har erkjent straffskyld for begge drapene. Nå er han dømt. Bildet er tatt i forbindelse med deltakelse i livsstilsprogrammet «Underveis» på NRK. Foto: Nyhetsspiller

Samtidig er den 34 år gamle nattevakten på hospitset, dømt til 17 års fengsel. Her hadde aktor bedt om 20 år.

I dommen kommer er det lagt vekt på at nattevakten skaffet våpnene, og låste opp døren til rommet hvor paret sov, slik at Andreasson kunne gå inn i rommet så stille som mulig.

Retten har også funnet det skjerpende at nattevakten var på jobb, og hadde et ansvar for sikkerheten til beboerne.

Den tredje hovedtiltalte, en 24 år gammel mann som skal ha stått vakt, er dømt til ni års fengsel. Aktor ba om 14 år.

Retten har frifunnet 24-åringen for medvirkning til drap på Kvandal, men dømt ham for medvirkning til drap på Hilby.

– Det er gledelig at retten har frifunnet ham for ett av de to drapene, men vi mener han burde vært frifunnet for begge. Derfor vil vi sterkt vurdere å anke, sier advokat Jon Anders Hasle, som er forsvarer for 24-åringen.

Knivstikk og øksehogg

Andreasson har erkjent straffskyld for begge drapene. Aktor ba om 20 års forvaring for ham , tett opptil lovens strengeste straff.

Kjæresteparet skal ha blitt drept på brutalt vis med målrettede knivstikk. Ifølge rettsmedisinerne hadde kvinnen 28 skader på kroppen, mens mannen hadde 18 skader.

Flere av kuttskadene er påført av minst to kniver og en øks, mener politiet.

Under rettssaken kom det frem at nattevakten som jobbet ved hospitset skal ha hugget de to i hodet med en øks. I dommen kommer derimot frem at retten ikke finner det bevist at dette skal ha skjedd.

Aktor la under rettssaken vekt på at nattevakten skal ha hjulpet til med å skaffe utstyr og våpen, koblet ut overvåkningskameraer og gjorde mye av den praktiske planleggingen av drapene.

To personer fjernet bevis

To personer er også dømt for å ha fjernet bevis. De skal ha pakket likene inn i poser før disse ble kjørt og dumpet ved Osavatn i et populært turområde i Bergen.

Advokat Erik Johan Mjell er forsvarer for en av dem, en 34 år gammel mann er dømt til ett år og fire måneder i fengsel for å ha ryddet, vasket og flyttet de avdøde til Osavatn.

– Det var selvfølgelig forventet. Det er i tråd med det aktor la ned. Vi vil vurdere nærmere hva som er premissene for å gi ham den straffen og ikke en betinget reaksjon, sier Mjell til NRK.

Den siste tiltalte er dømt til 96 timers samfunnsstraff, subsidiært fengsel i 7 måneder.

DREPT MENS DE SOV: Påtalemyndigheten mener at paret ble drept etter at de hadde lagt seg for å sove på hospitset i Møllendalsveien i Bergen. De ble deretter fraktet til Arna og dumpet ved Osavatnet. Foto: Christian Lura / NRK