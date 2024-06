Dømt lærer anker til lagmannsretten

En kvinnelig lærer ble i dag dømt til 60 dagers ubetinget fengsel av Hordaland tingrett, for å ha sendt seksualiserte videoer til fire av hennes egne elever.

Kvinnen må også betale 10.000 kroner i erstatning til en av de fire guttene, i tillegg til saksomkostninger på 5000 kroner. I tillegg inndrar tingretten hennes telefon.

Kvinnen anker nå dommen, forteller hennes forsvarer Anette Vangsnes Askevold.

– Min klient er svært skuffet over dommen og den vil bli anket, sier Askevold til NRK.

Cecilie Wallevik representerer tre av de fire fornærmede elevene.

– For de fornærmede innebærer dette dessverre en ny og belastende prosess, dersom lagmannsretten slipper inn anken. Det beste for de fornærmede er helt klart om de slipper en ny prosess og at dommen blir stående, sier bistandsadvokat Cecilie Wallevik.