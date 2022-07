Dømt for vold mot tre kvinner

En 53 år gammel mann fra Bergen er dømt til fengsel i to år og åtte måneder for vold mot to tidligere ektefeller og samboere samt datteren til den ene av dem.

53-åringen er også dømt til å betale nærmere 17 millioner kroner i oppreisning, erstatning og inntektstap til de tre kvinnene.

Han må også betale saksomkostninger og er idømt kontaktforbud med de to tidligere samboerne i fem år.