Dømt for vald, trugslar og å ha våpen

Ein mann i 30-åra frå Bergen er dømt til 18 månaders fengsel for å ved fleire høve ha vore valdeleg mot sin dåverande sambuar, mellom anna ved å slå og ta kvelertak på henne. Han er og dømt for å ha trua ein mann til å trekka tilbake ein anmeldelse, å trua ein annan mann med å stikka han med kniv, og for å ha hatt eit knokejern.

Mannen i 30-åra må i tillegg betala 100.000 kroner i erstatning, og får ikkje lov til å kontakta sin tidlegare sambuar på eitt år.