Dømt for seksualiserte bilete av ung jente

Ein mann i starten av 20- åra er dømt til 20 dagars fengsel på vilkår etter at han skaffa og lagra seksualiserte bilete av ei ung jente. Mannen hadde 49 bilete og videosnuttar via Snapchat av fornærma. Den sikta tilstod då han møtte i Sogn og Fjordane tingrett. Fornærma var under 18 år då hendingane skjedde.