Dømt for promillekjøring

En 48 år gammel mann er i Hordaland tingrett dømt til fengsel i 28 dager for promillekjøring. Mannen må også betale en bot på 43.000 kroner og er fradømt førerkortet i to og et halvt år. 48-åringen ble stoppet av politiet i en bil i Kvam i februar i år. En blodprøve viste at han hadde 2,32 i promille.