Dømt for onanering framfor andre

Ein mann i 20-åra er i Hordaland tingrett dømt for å ved tre tilfeller å ha onanert framfor andre, mellom anna i eit parkeringsanlegg i Bergen. Han er og dømt for å ha skaffa seksualiserte framstillingar av ein person under 18 år, og for å ha slege ei kvinne i nasa.

Mannen er dømt til 90 dagar i fengsel.