Dømt for køyring av farleg last

Ein lastebilsjåfør må betale 6000 kroner i bot etter at han blei stoppa i ein kontroll av Statens vegvesen. Mannen køyrde med smittefarleg avfall, men mangla nødvendig løyve for å køyre med dette. Køyretøyet mangla også skilta som skal vere på under køyring av farleg last.