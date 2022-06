Dømt for å ha svindla bestemora si

Ein mann i 20-åra frå Bergen er dømt for å ha overført pengar frå bestemora sin konto, over til sin eigen. Summen er på 330.000 kroner fordelt på ein periode på 11 månadar. Han får 60 dagar i fengsel, der 30 dagar er på vilkår med prøvetid på to år.