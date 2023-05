Dommen kommer i Helge Ingstad-saken

Mandag 15. mai kommer dommen i rettssaken etter forliset til fregatten KNM «Helge Ingstad».

Hordaland tingrett har varslet at dommen blir offentliggjort klokken 10.

Den 33 år gamle vaktsjefen står tiltalt for uaktsomhet da fregatten kolliderte med et tankskip november 2018.

Aktor mener at vaktsjefen må straffes etter ulykken. De krevde 120 dagers betinget fengsel for den nå 33 år gamle mannen. I sin prosedyre krevde forsvarerne at vaktsjefen frifinnes.