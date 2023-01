Dømd til fengsel for vald

Ein mann i 20-åra er i Hordaland tingrett dømd til sju månadar i fengsel for vald mot fleire personar. Mannen skal blant anna ha slått ein annan mann i hovudet slik at han mista medviten og fekk hjerneristning. Ein tredje mann mista deler av tre tenner som følge av eit slag frå den no dømde mannen.

Alle valdshendingane skjedde i løpet av éi natt i Bergen sentrum, hausten 2021.

Mannen må også betale til 15 000 kroner til to av offera.