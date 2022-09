Dømd til fengsel etter brann i Florø

Ein mann frå Kinn kommune er dømd til fengsel i 21 dagar for å ha starta ein brann i eit trehus i Florø. Brannen skal ha starta etter at mannen brukte ein varmluftspistol til å varma opp eit frose vassrøyr. Varmen skal ha sett fyr på treverk ved sidan av når varmluftspistolen var utan tilsyn. Dette førte til at 13 personar vart evakuerte og det var stor fare for spreiing. Mannen må òg betala 20.000 kroner i bot.