Dømd for prostitusjon og skjult filming i massasjesalong

Hordaland tingrett har dømt ein mann i 50-åra til fengsel i seks månadar for å ha fremja prostitusjon i ein massasjesalong i Bergen i 2021. Han er også dømd for at seks menn vart filma i skjul der.

Mannen må også betala 140.000 kroner til staten.

Han nekta straffeskuld og vurderer å anka.