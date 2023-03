Dømd for promillekøyring

Ei kvinne er dømd for å ha køyrd med 1,97 i promille i Nordfjord. Bilturen enda med utforkøyring. No er kvinna i 20-åra dømd til fengsel i 28 dagar, og må betale ei bot på 40.000 kroner. Ho er også frådømd førarkortet i to år.