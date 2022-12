Dømd for falskt vitnemål

Ein mann i slutten av 20-åra er i Hordaland tingrett dømd for å ha forfalska vitnemålet sitt. Mannen vart avslørt då han søkte jobb i ein større bank.

Der leverte han vitnemålet sitt frå BI i Bergen, som han hadde endra 12 karakterar på. No er han dømd til 15 dagar fengsel på vilkår, med ei prøvetid på to år. Han må også betala 10.000 kroner for forfalskinga.