Dømd for ei rekkje lovbrot mot eigen bror

Ein mann i 30- åra er dømd til fengsel i sju månader etter ei rekkje kriminelle handlingar, dei fleste av dei mot sin eigen bror. Tiltalte slo broren bakhovudet slik at han måtte sy fire sting, samt at han beit han i ryggen. Mannen knuste også inngangsdøra hans og skreiv fleire skremmande meldingar. I tillegg braut han besøksforbodet han hadde mot broren. Den tiltalte må betale broren 50.000 kr i oppreisingserstatning og 108.723 kroner i skadeerstatning. Han får også kontaktforbod dei to neste år mot broren, samt at han må unngå ti konkrete område det neste året. Mannen blei også dømd for å ha sparka i veggane på innsida av ein politibil og skrike skjellsord til politiet. Tiltalte må også betale skadeerstatning på 30.000 kr etter å ha sparka ned ei dør, samt å ha sparka til ein bil fleire gonger slik at den fekk fleire bulkar.