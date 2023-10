Dømd for drapstrugslar mot kommunetilsett

Ein mann i 60- åra frå ytre Sogn er dømd i Sogn og Fjordane tingrett for drapstrugsmål. Mannen kom med trugsmål til ein byggesaksbehandlar i ein av kommunane i ytre Sogn. På telefon sa han mellom anna at dersom «kommunen laga bråk for han, ville han kome ned på kommunehuset med våpen og ordne opp,» og truga med å skyte dei. No er han dømd til fengsel i 18 dagar i tillegg til at han må betale sakskostnadar på 1500 kroner.