Dømd for å ha køyrt båt i fylla

Ein mann er i Sogn i Fjordane tingrett dømt til 14 dagar fengsel på vilkår med ei prøvetid på to år etter at han køyrde småbåt med motor medan han var full. Hendinga skjedde i fjor sommar, og mannen i 50-åra hadde ein promille på 2,2. I tingretten blei han dømd for fyllekøyringa og for at han heldt fram med å drikke alkohol etter at politiet stoppa han og drog båten hans og han sjølv til land. Mannen mistar også båtførarbeviset i 18 månader og må ta den på ny før han får køyre båt att.