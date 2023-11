Dødsulykken på Voss: Kraftig lys kan ha gjort bommen mindre synlig

17. mai i fjor skjedde det en MC-ulykke ved Tunsbergtunnelen i Voss. Motorsyklisten kjørte inn i bommen som var nede på grunn av bilberging. Mannen omkom som følge av ulykken.

I en artikkel fra BT, kommer det frem at kraftig lys fra tunnelen kan ha gjort bommen mindre synlig. Dette ifølge en rapport om ulykken fra Vegvesenet. Tunnelen ble stengt på grunn av et kjøretøy med stans. Da ble lysene i tunnelen automatisk satt på full styrke, går det frem i rapporten. Dette kan ha ført til at bommen og lysene på den ble mindre synlige.