Dødsulykke framleis under etterforsking

Dødsulukka som kravde tre unge liv på Krokane i Florø 15. september i fjor er framleis under etterforsking. Det stadfestar politiadvokat Merete Sundal til Firdaposten. Det har pågått ulike undersøkingar for å avklare kva som eigentleg skjedde då to bilar kolliderte om lag 100 meter vest av rundkøyringa på Krokane. Sundal seier at årsaka til at etteforskinga tar tid er at dei ventar på konklusjonane frå fleire eksterne aktørar som har delteke i ulike undersøkingar av ulukka.